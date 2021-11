Schallenberg fordert von Mückstein einheitliche Linie

Montagabend forderte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) im Streit mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in der "ZiB Spezial" eine einheitliche Linie beim Thema Corona.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat im Streit mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) diesen aufgerufen, eine gemeinsame Linie in der türkis-grünen Regierung einzunehmen. "Wir müssen gemeinsam sprechen und eine Linie verfolgen", sagte er Montagabend in der "ZiB Spezial". "Wir müssen gemeinsam agieren." Der Gesundheitsminister sei oft gefordert, aber er habe eine gute Gesprächsbasis mit ihm, so Schallenberg auf die Frage, ob Mückstein den Job gut mache.