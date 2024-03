Wiener Linien laden am 18. April zum ersten Nacht-Recruiting

Die Personalsuche bei den Wiener Linien im Rahmen des 5-Punkte-Programms geht im April weiter. Dafür laden die Wiener Linien zum ersten Nacht-Recruiting ein.

Tag und Nacht sorgen die Wiener Linien dafür, dass die Stadt beweglich bleibt. Vor allem in den späten Stunden werden viele Tätigkeiten durchgeführt, die einen störungsfreien Betrieb des öffentlichen Verkehrs gewährleisten - von der Instandhaltung der Fahrzeuge bis zum Austauschen der Schienen.

Nacht-Recruiting der Wiener Linien im Infocenter U2xU5

Die Wiener Linien planen, mit ihrem ersten Nacht-Recruiting genau diese Stellen zu präsentieren. Am Donnerstag, den 18. April, haben Interessenten die Möglichkeit, sich zwischen 18 und 22 Uhr im Infocenter U2xU5 über Berufe in den Werkstätten und im Baugewerbe zu informieren und gleichzeitig eine Bewerbung einzureichen.

„Um die besten Köpfe zu bekommen, ist uns kein Weg zu weit und keine Uhrzeit zu spät. Unser Nacht-Recruiting ist eine Einladung an diejenigen, die nachts erst so richtig erwachen und mit ihrem Können die Stadt am Laufen halten möchten“, betont Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.