Wiener Linien umrundeten 2023 fünf Mal die Erde

Die Wiener Linien verzeichneten im vergangenen Jahr einen Anstieg bei den Fahrgästen auf 792 Millionen Menschen. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse legten dabei 77 Millionen Kilometer zurück, damit hätte man fünf Mal die Erde umrunden können.

Das vergangene Jahr brachte bei den Wiener Linien "trotz der herausfordernden Situation aufgrund des Personalmangels" einen Rekord an Stammkundinnen und -kunden, nämlich rund 1,2 Millionen, hieß es in der am Montag vorgelegten Bilanz 2023.