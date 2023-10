Über 1.000 Jobsuchende: Erster Recruiting Day der Wiener Linien war voller Erfolg

Am vergangenen Wochenende luden die Wiener Linien zu ihrem ersten Recruiting Day ein, bei dem Interessente die Möglichkeit hatten, das Fahren von Straßenbahnen und Bussen auszuprobieren. Mehr als 1.000 Jobsuchende schauten vorbei.

Am letzten Wochenende besuchten rund 1.000 Jobsuchende die Hauptwerkstatt der Wiener Linien, um sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu informieren. Neben den Fahrerpositionen für Straßenbahnen und Busse, sind aktuell auch Stellen in Werkstätten und im Gleisbau ausgeschrieben.

Knapp 200 Bewerbungsgespräche beim Live-Recruiting der Wiener Linien

Über 120 Jobprofile bei Wiener Linien ausgeschrieben

Als Teil des 5-Punkte-Programms wurden besondere Recruiting-Events in Aussicht gestellt. Bereits im Sommer konnten bei einer Recruiting-Aktion am Karlsplatz rund 500 Bewerber angesprochen werden. Der Recruiting Day markierte eine weitere Initiative in dieser Richtung.