Wiener Linien: Das steckt hinter mehr "Langsamfahrstellen"

Die Wiener Linien investieren in den Ferienmonaten Zeit in Gleisbauarbeiten. Die "Langsamfahrstellen" werden mehr - ein Umstand, der für Kritik sorgt.

Die Sommerbaustellen-Saison beginnt und auch die Wiener Linien nutzen die Ferienmonate, die im Jahresschnitt niedrige Fahrgastzahlen aufweisen, um wichtige Gleisbauarbeiten durchzuführen. Knapp 50 Millionen Euro werden heuer in Instandhaltungsarbeiten investiert. Dennoch gab es zuletzt Kritik an der steigenden Zahl sogenannter "Langsamfahrstellen" - Teilstrecken, an denen Straßenbahnen und U-Bahnen aufgrund des Schienenzustandes die Geschwindigkeit drosseln müssen.