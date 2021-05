U1-Station Alte Donau wird ab 17. Mai modernisiert

Die Wiener U-Bahn-Station Alte Donau wird ab 17. Mai 2021 modernisiert, die Station Kaisermühlen folgt im Jahr 2022. Bis 29. August ist an der Alten Donau kein Stopp möglich.

Alte Donau: Bahnsteige werden komplett erneuert

Kein Stopp zwischen 17. Mai und 29. August

Am Montag, 30. August wechseln die Arbeiten auf den Bahnsteig Richtung Oberlaa. Die Station wird dann in dieser Fahrtrichtung bis 12. Dezember nicht eingehalten. Fahrgäste können bis zur jeweils nächsten Station (Kagran bzw. Kaisermühlen) fahren und dann wieder retour bis zur Station Alte Donau. Ab Montag, 13. Dezember halten die Züge der roten Linie dann wieder in beide Richtungen wie gewohnt in allen Stationen.