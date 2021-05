Wien: U2-Sperre bringt Verwirrung mit sich

Der Weg, den man mit der Wiener U2 zurücklegen kann, verkürzt sich mit dem 28. Mai. Eine Sperre sorgt dafür, dass manche Stationen nicht mehr benutzbar sind. Die verwehrte Umstiegsmöglichkeit sorgte bei manchen Menschen für Erstaunen.

Alle jene, die die Wiener U-Bahn-Linie U2 regelmäßig benutzen, müssen sich ab sofort umstellen. Seit heute, Freitag, 28. Mai ist der Betrieb auf einem Teilstück eingestellt - und das durchaus langfristig. Grund sind die Bauarbeiten für das U2/U5-Linienkreuz. Als Ersatz verkehrt die Straßenbahn "U2Z" am Ring. Im gesamten Netz wird umfangreich über die Maßnahme informiert. So manche Fahrgäste waren am Freitag trotzdem überrascht.