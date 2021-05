Teilsperre der Wiener U-Bahn-Linie U2 bis Herbst 2023

Ein Teil der Wiener U-Bahn-Linie U2 ist bis Herbst 2023 gesperrt.

Vollautomatische U5 fährt auf demnächst nicht mehr befahrener U2-Strecke

Durchsagen machen die Fahrgäste bereits seit längerem auf die bevorstehende Teilsperre aufmerksam. Auf der demnächst nicht mehr befahrenen Strecke wird künftig die U5 unterwegs sein, die ab 2026 in der ersten Ausbaustufe den Karlsplatz und den Frankhplatz verbindet. Der Abschnitt wird unter anderem mit Glaswänden und -türen am Bahnsteig ausgestattet, da die U5 vollautomatisch - also ohne Fahrpersonal - betrieben wird.