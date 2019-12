Wiener Linien bieten Weihnachtsgeschenke für Öffi-Fans

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, kann vielleicht diesen Last-Minute-Tipp brauchen: Für Öffi-Fans bietet der Wiener Linien-Shop nostalgische, coole und verspielte Fanartikel für Groß und Klein.

Der Fanshop der Wiener Linien ist Anlaufstelle für alle, die kurzfristig noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen. Dort gibt es ein breites Angebot an lustigen, eleganten, nostalgischen und modischen Fan-Artikeln. Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei.

Originell: Ein Geschenk im Wiener Linien-Design

Von der Keksdose bis zum Christbaumschmuck

Wer seine Weihnachtsbäckerei stilgerecht verpacken will, greift zur Keksdose im Linien-Design (14,60 Euro). Den Christbaum kann man mit den hübschen Anhängern in Form von Haltestellenschildern und Fahrzeugen schmücken (12,50 bzw. 14,90 EUR). Ein echter „Dauerbrenner“ ist der bereits legendäre Nostalgiekalender: Bisher unveröffentlichte Aufnahmen lassen die spannende Geschichte der Wiener Öffis im Wohnzimmer lebendig werden (19,90 EUR).

Neue Serie „Darknet“: Elegante Fanartikel im Netzplan-Design

Als exklusives Weihnachts-Goodie wurde die Serie „Darknet“ aufgelegt: neun Artikel in elegantem schwarz-weißen Netzplan-Design, die besonders hochwertig sind – das perfekte Weihnachtsgeschenk! (Isolierflasche 24,90 EUR, Porzellantasse und Snack-to-go-Behälter je 24,90 EUR, Hoodie 59,90 EUR, Shirt 24,90 EUR, Socken 14,50 EUR, Brillenputztuch 5,00 EUR, Smartbook 14,90 EUR, Kugelschreiber 19,90 EUR).

Die Serie ist exklusiv am Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise erhältlich (noch bis 22. Dezember, jeweils Freitag bis Sonntag von 14:00 bis 21:00 Uhr). Nach dem Shoppen kann man sich mit Punsch und Schmankerl stärken oder sein Glück beim Eisstockschießen versuchen.

Verkehrsmuseum Remise hat größte Auswahl

Die größte reguläre Auswahl an Fanartikeln der Wiener Linien findet man im Shop des Verkehrsmuseums Remise (Ludwig-Koeßler-Platz, 1030 Wien. Infos und Öffnungszeiten finden Sie hier ).

Eine Auswahl an Produkten findet sich auch im Wiener Linien Onlineshop, im Kundenzentrum in Erdberg (U3 Station Erdberg) und in den Infostellen Karlsplatz, Westbahnhof, Praterstern, Hauptbahnhof, Floridsdorf und Stephansplatz.