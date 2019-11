Schenken mit Sinn: Diese Weihnachtsgeschenke machen doppelt glücklich

Noch auf der Suche nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk? Die Artikel im Onlineshop der Caritas machen gleich doppelt glücklich.

"Egal, ob Sie sich für einen Schlafsack für obdachlose Menschen, das Brunnenprojekt oder eine Hühnerschar entscheiden: Das Geschenk macht Freude - dem Beschenkten und den Menschen, die dadurch ein Stück Lebenshilfe erhalten. Schenken Sie, was Ihnen am Herzen, liegt: Hilfe für Menschen in Österreich, Hilfspakete für notleidende Kinder in Syrien. Ihre Geschenke machen nicht nur die Beschenkten glücklich, sondern helfen ganz konkret Menschen in Not. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung!", so Caritas-Präsident Michael Landau.