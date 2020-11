Wiener Grüner fordert Nehammers Rücktritt

Der Wiener Grüne Martin Margulies fordert den Rücktritt Nehammers. Auf Twitter äußert er scharfe Kritik am Minister.

Eine Rücktrittsaufforderung an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist auch aus den Reihen des Bundes-Koalitionspartners gekommen - und zwar von den Wiener Grünen: Martin Margulies, Gemeinderatsmandatar und Budgetsprecher in der Landespartei, machte via Twitter seinem Ärger Luft. In der Nachricht fragte er: "Warum ist @karlnehammer noch im Amt?"