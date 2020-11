Sondersitzung zum Anschlag in Wien: Scharfe Oppositionsangriffe gegen Regierung

Die heutige Sondersitzung des Nationalrats zum Terroranschlag in der Wiener Innenstadt wurde von der Opposition zu scharfen Angriffen auf die Regierung, speziell auf Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) genutzt.

Rendi-Wagner: Kurz und Nehammer sollen Eigenverantwortung übernehmen

Rendi-Wagner stieß sich vor allem daran, dass Spitzen der ÖVP versucht hatten, vermeintliche Fehler der Justiz in den Vordergrund zu rücken. Warum also werde in der Öffentlichkeit immer das Gemeinsame betont, wenn man dann das genaue Gegenteil tue, fragte sich die SPÖ-Vorsitzende.

Kickl: "Kommunikationsfehler war Todesurteil für vier Menschen"

Dort setzte auch Kickl an, indem er an Nehammer adressierte: "Was Sie Kommunikationsfehler nennen, ist das Todesurteil für vier unschuldige Menschen gewesen." An der Stelle des Innenministers wüsste er, was nun zu tun sei, legte er Nehammer einen Rücktritt ans Herzen. In seinem Haus habe es ein furchtbares Versagen gegeben: "Dieser islamistische Anschlag hätte verhindert werden könne."