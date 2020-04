Wiener Forscher: Neue Infektion bei Genesenen "durchaus denkbar"

Können sich auch Genesene mit dem Coronavirus anstecken? Laut dem Wiener Forscher Rudolf Valenta sei das "vielleicht sogar sehr wahrscheinlich". Nun gilt es, genau diese Möglichkeit zu durchleuchten.

Ein solches Szenario, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 zwar eine Immunantwort auslöst, die aber den Betroffenen nachher nicht ausreichend schützt, sodass er sich wieder infizieren kann, sei "bedrohlich", betonte Valenta am Dienstagnachmittag bei der unter dem Titel "Corona Update" laufenden täglichen Video-Diskussion der Universität Linz. Die Forscher um Valenta vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der Meduni Wien haben, wie sie am Montag bekannt gaben, eine Studie gestartet , in der sie die körpereigene Immunantwort auf das neuartige Coronavirus detailliert analysieren wollen. Die Ergebnisse sollen bei der Abstimmung von Impfstoffen helfen.

Nutzlose Antikörper

PCR-Tests nicht schnell genug

Er verwies zudem auf den "großen Graben" zwischen der akuten PCR-Testung und der späteren dauerhaften Immunstatuserhebung etwa durch Antikörpertests. Es nütze im täglichen Leben nur begrenzt, wenn man einen Abstrich machen lässt und dann bestenfalls in ein paar Stunden, meist aber erst ein paar Tagen später erst ein Ergebnis erfahre. "Wenn wir wirklich in einer nicht durchseuchten Bevölkerung an neuralgischen Punkten wissen wollen, wer heute als Pflegekraft oder als Arzt im Krankenhaus arbeiten, wer an anderen Schaltstellen aktiv sein oder wer seine Eltern im Altersheim besuchen darf, dann bräuchten wir einen Test, der ihm in Sekunden Vorort - point of care, wie das im Jargon heißt - sagen würde, ich bin heute virusfrei", so Schmitt. Es gebe Ideen, die in diese Richtung gehen und andere Komponenten des Virus nachweisen, als das die PCR-Diagnostik tue, so Schmitt, der betonte, dass daran geforscht werde.