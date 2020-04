Wiener Studie: Ist man nach Corona-Ansteckung immun?

Wiener Forscher suchen Freiwillige, um zu untersuchen, ob es bei Corona-Patienten zu wiederkehrenden Infektionen kommen kann. Die Ergebnisse sollen dann bei der Abstimmung von Impfstoffen helfen.

An einer detaillierten Analyse der körpereigenen Immunantwort auf das neuartige Coronavirus arbeiten Forscher an der Medizinischen Universität Wien. Für ihre Studie sucht das Team noch Teilnehmer, die eine Covid-19-Erkrankung bereits länger hinter sich haben bzw. Personen, bei denen das definitiv nicht der Fall ist. Die Ergebnisse sollen bei der Abstimmung von Impfstoffen helfen.

Kann man sich mehrmals mit dem Coronavirus anstecken?

"Die Studie ist weitblickend angelegt, weil sie uns helfen soll zu verstehen, ob und wer nach einer Infektion eine schützende Immunantwort ausbildet", so Rudolf Valenta vom Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien am Montag in einer Aussendung. Man müsse "nämlich damit rechnen, dass das Virus ähnlich der Influenza nun bei uns ist und es zu wiederkehrenden Infektionen kommen kann".