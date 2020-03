Wiener Corona-Spuckern drohen bis zu drei Jahre Haft

Bis zu drei Jahren Haft droht jenen, die das Coronavirus vorsätzlich verbreiten. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt bereits gegen zwei "Spucker", die auf der Straße Passanten anspuckten.

Ein Jahr Haft bei Fahrlässigkeit

Ebenfalls Strafen für Gemeingefährdung

Ebenfalls bis zu einem Jahr Haft oder Bußen von bis zu 720 Tagessätzen drohen bei fahrlässiger Gemeingefährdung (Paragraf 177 StGB). Diese Bestimmung stellt Handlungen unter Strafe, die eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß bewirken. Zu denken wäre dabei etwa an Behördenvertreter, die zu spät auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2 reagiert und Vorkehrungsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung unterlassen bzw. zu spät erlassen haben. Bei vorsätzlicher Gemeingefährdung (Paragraf 176 StGB) sind Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren vorgesehen. Wenn dabei eine Person stirbt, eine größere Anzahl von Menschen verletzt wird oder viele Menschen in Not versetzt werden, erhöht sich der Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre.