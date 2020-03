"Corona-Scherze" halten Wiener Polizei auf Trab

Gar nicht lustige "Corona-Scherze" hielten am Samstag die Wiener Polizei auf Trab. Mehrere Personen spuckten Passanten an und behaupteten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Die Polizei ruft die Bevölkerung auf, die Lage ernst zu nehmen.

Am frühen Samstagmorgen musste die Wiener Polizei in Wien-Neubau ausrücken, weil ein Mann in einer Wohnung zusammengebrochen war. Weil auch eine Covid-19-Erkrankung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein dafür ausgerüstetes Team hinzugezogen. Nachdem die Wohnung von der Berufsfeuerwehr Wien aufgebrochen wurde, fanden die Beamten einen stark alkoholisierten 28-Jährigen vor, der behauptete, am Corona-Virus erkrankt zu sein. Die Angaben schienen nicht glaubwürdig und bei den Einsatzkräften entstand der Eindruck, dass es sich um einen "Scherz" handeln könnte. Die zuständige Gesundheitsbehörde wurde informiert.