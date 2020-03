Wien-Hietzing: Ertappter Einbrecher gab Coronavirus-Infektion vor

Als ein 32-Jähriger nach einem missglückten Einbruchsversuch in Wien-Hietzing von der Polizei gestellt wurde, gab er sich als Corona-Infizierter aus.

Zeugen beobachteten am 19. März gegen 23.50 Uhr einen Mann beim Versuch in ein Einfamilienhaus in der Speisinger Straße in Wien-Hietzing einzubrechen und alarmierten die Polizei.