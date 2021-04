Wiener Cafe Museum: Ober testet die Gäste

Kaffee, Kuchen, Corona-Test: Im Cafe Museum am Wiener Karlsplatz können Besucher Kaffee und Kuchen kaufen - und vom Ober einen Coronavirus-Antigentest durchführen lassen.

Herr Patrick ist nicht nur seit mehr als acht Jahren im Cafe Museum Kellner, sondern auch ausgebildeter Sanitäter. Das teilten die Betreiber, die Familie Querfeld, am Mittwoch mit. Die Aktion startet heute. Sie wird in Kooperation mit der benachbarten Apotheke "Zum Heiligen Geist" durchgeführt.

Torte und Kaffee to go - Schnelltest auch möglich

Geöffnet ist das Test-Cafe von Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.30. Eine Anmeldung für die kostenlosen Schnelltests ist nicht nötig, wurde betont. Der Eintritt ins Kaffeehaus ist nur mit FFP2-Maske erlaubt, für den Test sind die E-Card und ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Wer möchte, kann anschließend auch Torte bzw. Kaffee - wenn auch nur in der Variante "to go" - erstehen. Ein Verweilen im Cafe ist nicht erlaubt.