Wiener BonbonBall 2021 coronabedingt abgesagt - Sommerball im Rathaus angedacht

Da müssen alle, die sich schon auf das "süße" Event gefreut haben, in den sauren Apfel beißen: Die Ballnacht für walzerverliebte Naschkatzen findet aufgrund der Corona-Pandemie 2021 nun offiziell nicht statt.

Kein BonbonBall 2021: Sicherheit geht vor

Dennoch zeigt sich Alphonsus zuversichtlich: "Als Veranstalter tragen wir höchste Verantwortung für unsere Gäste und Mitarbeiter. Die Sicherheit ist das wichtigste für uns alle, nichts steht darüber. Wir werden alle wieder gesund und munter über das Tanzparkett fegen, wenn wir diese schwierige Zeit überstanden haben – doch bis dahin bleibt der Ball in süßer Erinnerung", so Alphonsus. Der Veranstalter nimmt die aktuelle Zeit als Anstoß für Veränderungen und denkt über einen Sommerball im Wiener Rathaus nach, will dazu aber erst ein Startjahr und Datum verkünden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Kommt nach Corona ein süßer Sommerball im Wiener Rathaus?

"Es wird einem schwer ums Herz, als Veranstalter einen Ball abzusagen, den man so viele Jahre organisiert hat. Dennoch stand die Entscheidung für das ganze BonbonBall-Team außer Frage – erst die Sicherheit, dann das Vergnügen“, sagt Alphonsus. Der Veranstalter nimmt die aktuelle Zeit und das veränderte Sicherheitsbedürfnis als Anreiz, über Veränderungen nachzudenken. Er fasst einen Sommerball ins Auge, will dafür die Location wechseln und ins Wiener Rathaus ziehen.

"Es scheint uns allen am Puls der Zeit zu sein, Veranstaltungen in weitläufigeren Locations anzudenken und Freiluft-Optionen zu haben. Ein Ball gehört zwar klassisch in den Winter, doch was ist schon klassisch – unser BonbonBall war immer schon speziell. Und wenn wir uns ehrlich sind, naschen wir doch im Sommer genauso gerne wie im Winter“, ermuntert der Veranstalter. Ein Datum stehe allerdings bei Weitem noch nicht fest: "Wir werden erst ein neues Datum für den BonbonBall bekanntgeben, wenn die Sicherheit aller gewährleistet ist. Auch das Jahr steht nicht fest“, so Alphonsus geduldig.