Wiener Bezirk Neubau wird dank Baumpflanzungen noch grüner

Am Donnerstag veröffentlichten Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter die umfassenden Begrünungspläne mit fast 100 neuen Baumpflanzungen in Wien Neubau, die bereits heuer realisiert werden sollen.

100 neue Bäume sollen Wiener Bezirk Neubau kühler machen

"Gerade in Zeiten in denen unser Leben so drastisch eingeschränkt ist, wird uns die Bedeutung des Zuhauses, der Wohngegend und des Grätzls noch viel bewusster. Die Klimakrise macht keine Pause, es wird uns auch dieses Jahr ein sehr heißer Sommer bevorstehen. Deshalb ist es umso wichtiger, den öffentlichen Raum vor unserer Haustüre so zu gestalten, dass die Menschen in Wien genug Platz zum Abkühlen haben", so Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.