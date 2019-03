Wiener Baumeister Lugner überglücklich über Opernball-Begleitung Mcpherson

Eine der wohl unkompliziertesten Begleitungen hatte der Wiener Baumeister Richard Lugner am gestrigen Opernball. Top-Model Elle Macpherson war Profi durch und durch und verzauberte die Fotographen.

Elle Macpherson in Traumkleid

Tatsächlich erinnerte der Auftritt des ehemaligen Models nach ein paar ruhigeren Jahren an die Hochzeiten des Baumeisters. Entsprechend glücklich war Lugner auch, als er im dichten Kameragedränge gemeinsam mit Macpherson den Weg in die Mittelloge zum ORF-Interview bahnen musste. Der Opernballgast kam in einem schwarzen Kleid des englischen Labels “Nevana”. Macpherson wählte das Outfit aus Taft und Spitze, weil es “schlicht und elegant” sei. Spitzenkleider lagen dieses Jahr im Trend. Auch Opernball-Organisatorin Maria Großbauer zeigte sich in roter Spitze, designt von der österreichischen Modeschöpferin Lena Hoschek.