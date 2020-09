Wiener auf deutscher Durchreise ohne Coronatest-Pflicht

Die Reisewarnung Deutschlands für Wien hat keine Auswirkungen auf Reisende, die über das Große oder Kleine Deutsche Eck nach Tirol oder Salzburg fahren wollen.

Durchreise für Wiener möglich - bei Einreise nach Deutschland PCR-Test

Für Reiserückkehrer aus dem "Risikogebiet" Wien und Wiener, die zum Aufenthalt nach Bayern bzw. Deutschland einreisen, gelte hingegen grundsätzlich einmal eine 14-tägige Quarantäne. Diese könne aber vermieden werden, wenn die Betroffenen einen negativen Coronatest bei sich haben, dessen Testentnahme nicht älter als 48 Stunden sei. Aber auch in diesem Falle bestehe die Verpflichtung, sich dann im Zuge eines Formalakts bei der regionalen Gesundheitsbehörde am Aufenthaltsort zu melden, so ein Sprecher.

Verkürzte Quarantäne bei Test an Teststationen an den bayrischen Autobahnen

Zum anderen könne in Bayern die Quarantäne verkürzt werden, sollten sich die Einreisenden an einem der Teststationen an den bayerischen Autobahnen freiwillig testen lassen. Dann gelte die Quarantäne nur so lange, bis ein negatives Testergebnis vorliege, hieß es.