Botschafter über deutsche Reisewarnung für Wien: "Lage wird laufend geprüft"

Nachdem eine Reisewarnung Deutschlands für Wien aufgrund aktueller Coronazahlen ausgerufen wurde, hat der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste, erklärt, dass die Lage in einem "sehr flexiblen Verfahren" regelmäßig geprüft werde.

"Wenn das Infektionsgeschehen in Wien stabil unter dem Schwellenwert von 50 ist, dann werden wir das gerne anpassen", sagte er am Donnerstag auf "Ö1" zur möglichen Dauer der Reisewarnung.

Deutschland hat Reisewarnungen für relativ viele Ballungsräume

"Dieser Prozess, Reisewarnungen auszusprechen, ist übrigens nichts, was Deutschland exklusiv macht", hielt der Diplomat im "Morgenjournal" fest. "Österreich hat Reisewarnungen für ganze Länder, beispielsweise Kroatien und Schweden. Die Bundesregierung in Deutschland versucht, das regional zuzuschneiden, und wir haben Reisewarnungen für relativ viele Ballungsräume, Städte, Hauptstädte" - so etwa für Paris, Genf, Brüssel, Prag, Amsterdam "und jetzt auch Wien".