Wiener Akademikerball 2022 wegen Corona abgesagt

Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen wurde der freiheitliche Akademikerball 2022 in der Wiener Hofburg abgesagt.

Das sagte Akademikerball-Veranstalter Udo Guggenbichler am Dienstag gegenüber der APA. Die Coronavirus-Vorschriften der Bundesregierung würden keine Ballveranstaltung im Sinne eines Balles möglich machen, verwies der Wiener FPÖ-Gemeinderat etwa auf die Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes oder die Sperrstunde um 22 Uhr.

Wiener Akademikerball 2022 abgesagt

Man habe abgewartet, welche Maßnahmen gesetzt werden, so Guggenbichler. "Da wir nicht vorhaben, einen Maskenball zu machen", habe man den heurigen Ball abgesagt, sagte er. Er freue sich bereits auf den Akademikerball 2023 .

Burschenschafterball sorgt jährlich für Proteste

In den vergangen Jahren sorgte der Burschenschafter-Ball (früher: "WKR-Ball") immer wieder für Proteste und Demonstrationen von Kritikern, die darin ein internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer sehen. Die Zone rund um die Hofburg wurde Jahr für Jahr zur polizeilichen Sperrzone erklärt, um Zwischenfälle zu vermeiden. Insbesondere im Jahr 2014 kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen und auch zu einer erheblichen Anzahl an verletzten Demonstranten und Polizisten. In den vergangenen Jahren beruhigte sich die Situation aber deutlich. Der Unmut richtete sich stets vorwiegend gegen deutsch-nationale Burschenschafter, die bereits seit 1952 die Veranstaltung ausrichteten und prägten.