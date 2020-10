Wien-Wahl: SPÖ erreichte in Gemeindebauten Absolute

Die SPÖ erreichte bei der Wien-Wahl unter den Gemeindebau-Bewohnern die absolute Mehrheit. FPÖ und Strache sind im Gemeindebau stärker als im Rest Wiens, die FPÖ baute nach 2015 aber deutlich ab.

Etwa eine halbe Million Wienerinnen und Wiener wohnen in den 1.800 Gemeindebauten - und sie bilden damit eine große und zwischen SPÖ und FPÖ traditionell heftig umkämpfte Wählergruppe. In einzelnen Stadtvierteln lebt die Hälfte der Bevölkerung oder mehr im kommunalen Wohnbau - etwa in Kaisermühlen im 22. Bezirk, auf der Schmelz (15.), in der Krieau (2.) oder in St. Marx (3. Bezirk).