Ein einziger blauer Wahlsprengel in ganz Wien

Bei den Sprengelergebnissen zeigt sich nach der Wiener Gemeinderatswahl 2020 ein ziemlich einheitliches Bild. Inmitten des roten Ottakring gibt es allerdings einen einzigen blauen Fleck. In diesem Wahlsprengel dominierte die FPÖ.

Polizeibau in Wien-Ottakring wählte FPÖ

In ganz Wien wurde die FPÖ nur in einem einzigen Sprengel stärkste Kraft. Der Sprengel 44 in Wien-Ottakring ist als "Wiener Polizeibau" bekannt. Bei der Gemeinderatswahl gab es 468 Wahlberechtigte, wovon 36,11 Prozent am Wahltag direkt im Wahllokal ihre Stimme abgaben. 28,40 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt die FPÖ, dicht gefolgt von ÖVP (24,26 Prozent) und SPÖ (22,40 Prozent). Auf Rang vier ist die Bier-Partei mit 7,10 Prozent zu finden.