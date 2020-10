Wien-Wahl-Rekord: Zwei zweistellige Veränderungen bei ÖVP und FPÖ

Bei der Wiener Gemeinderatswahl vom Sonntag passierte etwas gleich zweimal, das sonst sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene selten ist: zweistellige Veränderungen bei Wahlen.

Rekord-Minus der FPÖ: Größter Einbruch, den es in Wien je gab

Auch das größte Minus der Zweiten Republik ging aufs Konto der FPÖ: 2013 wurde sie in Kärnten für Skandale und Affären mit 28,04 Prozentpunkten Verlust abgestraft - wobei die Ausgangslage dort noch wesentlich besser (nämlich 44,9 Prozent) war als jetzt in Wien mit 30,8 Prozent.

FPÖ erlebte steile Aufstiege und herbe Abstürze

Umgekehrt lukrierte sie aber auch massive Zuwächse - zuletzt bei den Flüchtlingskrisen-Wahlen 2015: Plus 16,1 Prozentpunkte in der Steiermark und plus 15,1 in Oberösterreich im Jahr 2015 bedeuten Rang 2 und 3 in der Liste der größten Zugewinne.