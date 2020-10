FPÖ verlor in Wien vier Fünftel der Wähler

Noch sehr viel tiefer als erwartet ist am Sonntag die FPÖ bei der Wiener Gemeinderatswahl abgestürzt. Für "Ibiza" und die Folgen wurden die Wiener Blauen abgestraft wie nie zuvor: Sie verloren 80 Prozent ihrer Wähler.

FPÖ und HC Strache bei Wien-Wahl 2020 abgestraft

Ähnlich starke Einbrüche erlitt die FPÖ zuletzt 2003 - als sie als Teil der schwarz-blauen Bundeskoalition in schwere Turbulenzen (Stichwort "Knittelfeld") geraten war. Da kehrten ihr bei den Landtagswahlen in Niederösterreich rund 72 und in Tirol 66 Prozent der früheren Wähler den Rücken.