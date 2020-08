Wien-Wahl 2020: Zahl der Wahlberechtigten steht fest

Am 11. Oktober 2020 wird in Wien gewählt. Es werden 1.362.789 Personen bei der Bezirkswahl wahlberechtigt sein, 1.133.010 Personen bei der Wiener Gemeinderatswahl.

Die endgültigen Zahlen der Wahlberechtigen für die Wien-Wahl am 11. Oktober 2020 liegen vor. Es werden 1.133.010 Personen bei der Wiener Gemeinderatswahl wahlberechtigt sein. Die Zahl der Wahlberechtigten teilt sich in 597.027 Frauen und 535.983 Männer.

Stadt ist gut auf die Wien-Wahl vorbereitet

"Wien ist auf die bevorstehenden Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen bestens vorbereitet", sagt der für Wahlen in Wien zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Am Wahltag stehen den Wienern insgesamt 1.494 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Davon werden in den Wiener Spitälern und Pflegeeinrichtungen 11 Wahlsprengel eingerichtet. Rund 850 Wiener Wahllokale werden barrierefrei zugänglich und mit einer Rollstuhl-Wahlzelle ausgestattet sein.