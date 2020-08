30 Prozent der Wiener dürfen im Oktober nicht wählen

30 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben keine österreichische Staatsbürgerschaft und dürfen nicht wählen. Besonders Jugendliche, die bereits in Österreich geboren sind, sind betroffen.

Am 11. Oktober dürfen in Wien rund 30 Prozent der Stadtbewohner nicht den Gemeinderat wählen, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Bei der Bezirksvertretungswahl sind allerdings auch EU-Bürger stimmberechtigt. Vor allem Junge sind dabei betroffen, aufgrund der Einwanderung ist Wien im Durchschnitt das jüngste Bundesland in Österreich. Die Einbürgerungsrate ist im EU-Vergleich allerdings niedrig.