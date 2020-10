Wien-Wahl 2020: Erste Reaktionen zur Trendprognose

Eine am frühen Sonntagabend veröffentlichte Trendprognose sieht die SPÖ klar auf Platz 1. Hier die Reaktionen der einzelnen Parteien auf die erste Prognose.

Die SPÖ hat bei der Wien-Wahl am Sonntag laut einer ersten Trendprognose von APA, ORF und ATV/Plus24 klar Platz eins geholt. Laut dieser auf Umfragen basierenden Schätzung dürfte die SPÖ auf etwa 42 Prozent der Stimmen kommen. Platz zwei belegt demnach die ÖVP mit 17,5 Prozent vor den Grünen mit 15 Prozent. Die FPÖ stürzt auf 10 Prozent ab, die NEOS landen bei 8 Prozent. Offen ist, ob das Team Strache den Einzug schafft, die Trendprognose weist für Strache 4 Prozent aus.

Trendprognose: Noch keine Wahlergebnisse

Basis der Trendprognose sind Wahltagsbefragungen von SORA und Peter Hajek - und noch keine Wahlergebnisse. Die Schwankungsbreite liegt bei 2,5 Prozentpunkten. Damit weist diese Prognose eine deutlich geringere Genauigkeit auf als die klassischen Hochrechnungen auf Basis erster Teilergebnisse, die ab 18.00 Uhr erwartet werden. Die Hochrechnungen sind heuer aufgrund der vielen Briefwahlstimmen schwieriger zu berechnen als bisher.

Laut der vorliegenden Trendprognose legt die SPÖ gegenüber der letzten Wiener Gemeinderatswahl zu. 2015 hatte die Sozialdemokratie 39,59 Prozent der Stimmen erhalten. Die FPÖ erzielte vor fünf Jahren 30,79 Prozent, die Grünen 11,84 Prozent. Die ÖVP musste 2015 mit 9,24 Prozent einen Negativ-Rekord hinnehmen, die NEOS zogen damals mit 6,16 Prozent erstmals in den Landtag ein.

APA

SPÖ: Novak freut sich über erste Prognosen

SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak hat sich nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen erfreut gezeigt, die die SPÖ bei über 40 Prozent ausweisen. Gleichzeitig verwies sie aber darauf, dass es nur Prognosen sind, nun warte sie "mit Spannung auf das Endergebnis", sagte Novak gegenüber dem ORF. In Sachen Koalition hielt sich Novak bedeckt, dies sei eine Frage des Wahlergebnisses. Daher heiße es jetzt einmal warten, bis alle Stimmen ausgezählt sind.

Freilich gelte aber die "ganz klare Aussage" vor der Wahl, dass es keine Koalition mit den Freiheitlichen oder mit dem Team Strache geben werde, so Novak: "Das gilt auch heute. Alles andere ist offen."

ÖVP: Arnoldner erwartet größten Zugewinn aller Parteien

ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner hat sich nach Wahlschluss optimistisch gezeigt, dass die Volkspartei den größten Zugewinn aller Parteien einfährt und von Platz vier "deutlich nach vorne" kommt. Das sagte sie in einer ersten Stellungnahme gegenüber der APA. "Heute ist ein besonderer Tag. In einem besonderen Wahlkampf. In einem besonderen Jahr", so Arnoldner.

"Die Stimmung ist gut, entscheidend sind aber die tatsächlichen Stimmen. Wir sind sehr gespannt auf die tatsächlichen Ergebnisse", so Arnoldner nach Veröffentlichung der ersten Trendprognosen, die die ÖVP bei 17,5 Prozent sehen. Die Volkspartei hat sich damit vom historischen Tiefpunkt 2015 (9,2 Prozent) erholt. "Wir gehen davon aus, dass wir von Platz vier deutlich nach vorne kommen. Und wir hoffen, dass wir den größten Zugewinn aller Parteien erreichen", so Arnoldner.

Ob die ÖVP als nunmehr zweitstärkste Partei den Regierungsanspruch erhebt, wollte Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner nicht sagen. Über die Koalitionsfrage "entscheidet der Bürgermeister", sagte sie in einer ersten Stellungnahme vor der ÖVP-Zentrale. Dass die ÖVP es voraussichtlich nicht geschafft hat, sich zu verdoppeln, sah sie nicht als Dämpfer. Man sei mit dem Sprung auf Platz zwei und dem größten Zugewinn aller Parteien zufrieden.

"Es ist ein besonderer Tag", so Arnoldner.

Wölbitsch: "Ergebnis ist Auftrag für mehr Türkis in Wien"

ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch sah ein "sensationelles und großartiges Ergebnis". Nach dem historisch schlechtesten Abschneiden 2015 (9,2 Prozent) habe niemand an die ÖVP Wien geglaubt, aber "wir haben uns geöffnet, modernisiert und wir sind weiblicher geworden". Auf die Frage, ob das Wahlergebnis ein Regierungsauftrag sei, antwortete Wölbitsch: "Das Ergebnis ist ein Auftrag für mehr Türkis in dieser Stadt. (...) Es wird an der SPÖ liegen, sich einen Partner zu suchen."

Blümel sieht "Sensation und Wahnsinn"

ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel hat sein Ergebnis als "Sensation und Wahnsinn" bezeichnet. "Ich kann es gar nicht glauben", sagte er in einer ersten Reaktion auf die erste Hochrechnung, wonach sich die ÖVP von 9,2 auf knapp 18,7 Prozent verdoppelt hat. "Wir sind von Platz vier auf Platz zwei vorgerückt und haben den größten Zugewinn in der Geschichte der ÖVP erreicht. Ich bin tief dankbar", so Blümel.

"Die ÖVP Wien ist wieder da. Wir haben fünf Jahre auf diesen Tag hin gearbeitet. Und heute wissen wir, es hat sich ausgezahlt."

Grüne: Ellensohn hoch erfreut, will Rot-Grün fortsetzen

Hoch erfreut hat sich Sonntagnachmittag der Wiener Grünen-Klubchef David Ellensohn von den in der Trendprognose vorausgesagten 15 Prozent für seine Partei bei der Wiener Gemeinderatswahl gezeigt. "Wir freuen uns. Wenn es stimmt, ist es das beste Ergebnis (auf Wiener Gemeindeebene, Anm.)", sagte er vor Journalisten im Rathausklub. Er sprach sich dafür aus, die Koalition mit der SPÖ fortzusetzen.

Rot-Grün wäre damit bestätigt, sollte die Umfrage stimmen. Beide Parteien hätten dazugewonnen, dass sei für Regierende nicht so selbstverständlich. Der Ball liege nun bei Bürgermeister und SP-Landesparteichef Michael Ludwig. Er, Ellensohn, sei jedenfalls dafür, die seit zehn Jahren laufende Koalition für weitere fünf Jahre fortzusetzen.

Grüner Landesgeschäftsführer: "Wurden gestärkt"

Überaus zufrieden mit dem Ergebnis für die Grünen bei der ersten Trendprognose zeigte sich der grüne Landesgeschäftsführer Christian Tesar. "Die Grünen wurden gestärkt", sagte er der APA. Er sieht das Ergebnis auch als Zuspruch für Rot-Grün in Wien: "Es spricht eigentlich alles für eine Fortsetzung des rot-grünen Weges."

FPÖ-Klubchef: Viel Vertrauen wegen Strache verspielt

Der Wiener FPÖ-Klubchef Anton Mahdalik sieht den Grund für den laut erster Trendprognose massiven Absturz seiner Partei auf 10 Prozent vor allem beim früheren Parteichef Heinz-Christian Strache. "Da wurde viel Vertrauen verspielt", verwies Mahdalik gegenüber der APA auf die Ibiza- und Spesenaffäre des Ex-Vizekanzlers. "Dafür kann die aktuelle Parteiführung gar nichts."

Mahdalik erwartet sich insofern auch keine Obmann-Debatte. "Dominik Nepp hat einen Wahlkampf aus einem Guss geführt." Es habe zuletzt "einen nicht viel schwereren Job" gegeben, als nach den Skandalen Straches die FPÖ zu führen, sagte der Klubobmann.

Die Themenlage sei außerdem nicht gerade im Sinne der FPÖ gelegen. "Corona spielt den Regierenden in die Hände", so Mahdaliks Analyse. Außerdem habe es 2015, als die FPÖ mehr als 30 Prozent hatte, die große Flüchtlingsbewegung gegeben.

Enttäuscht zeigte sich auch FPÖ-Landesparteisekretär Michael Stumpf. Größter Verlierer sei aber nicht die FPÖ, sondern die Wienerinnen und Wiener. Als Gründe für die Verluste machte Stumpf im ORF das Schüren von Angst durch die Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie und das Antreten von Ex-Parteichef Strache mit einer eigenen Liste aus. Auch für Stumpf war Dominik Nepp "der beste Spitzenkandidat" und "der beste Mann zu richtigen Zeit am richtigen Ort". Auch die Themen der FPÖ seien die richtigen gewesen.

NEOS-Mandatar Ornig jubelt über "sensationelles Ergebnis"

Der Wiener NEOS-Wirtschaftssprecher und Landtagsabgeordnete Markus Ornig zeigte sich höchst erfreut über die erste Prognose. "Es ist natürlich ein sensationelles Ergebnis für uns", sagte er in der Parteizentrale in Wien-Neubau. "Bürgermeister Ludwig (SPÖ, Anm.) kann man gratulieren", sagte Ornig und fügte an, dass es nun an ihm liege, wie mutig dieser sei. "Wir sind für Gespräche offen und haben auch schon fünf Punkte vorgegeben als Basis für eine Zusammenarbeit."

Wiederkehr: "Unser Kurs hat offenbar Nerv getroffen"

NEOS-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr zeigte sich nach der ersten Trendprognose für die Wien-Wahl, die Zugewinne für die Pinken prognostiziert, vorsichtig erfreut. "Im Moment schaut es sehr gut aus - wir müssen natürlich abwarten, was die Hochrechnungen sagen", meinte er zur APA: "Aber unser Kurs, mit den Themen Schulen und Kindergärten, lebendige Betriebe und einem Ende der Freunderlwirtschaft, hat offenbar bei den Wählerinnen und Wählern einen Nerv getroffen."

Man warte jetzt die ersten Ergebnisse ab, sagte Wiederkehr. Aber die derzeitig prognostizierten 8 Prozent wären "ein sensationeller Erfolg".

Höchst zufrieden zeigte sich auch die Listenzweite, Gemeinderatsabgeordnete Bettina Emmerling. "Ich glaube, es war ein sehr starkes Signal von den Wählerinnen und Wählern", sagte sie und bekräftigte den Wunsch nach einer Regierungsbeteiligung mit der SPÖ: "Wir stehen auf jeden Fall bereit, wenn wir die Themen, die uns am wichtigsten sind, umsetzen können."

Team HC-Parteisekretär Höbart: "Es wird knapp"

"Es wird knapp", so hat der Parteisekretär des Team Strache, Christian Höbart, die ersten Prognosen, die die Gruppierung des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache nicht im Landtag sehen, gegenüber dem ORF kommentiert. Aber: "Die Chance lebt."

Wien. Höbart verwies darauf, dass das Team HC in den Prognosen schlechter eingestuft werde, da die "Bekennerquote" zu Strache wegen der Berichterstattung um vermeintliche Skandale "sicher nicht in den Himmel reicht". Das stimme ihn positiv, "dass wir die fünf Prozent Marke erreichen", so Höbart.