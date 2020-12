In Wien wird als erstes in einem Pflegewohnhaus und auf der Covid-Station der Klinik Favoriten geimpft.

Wien startet mit Corona-Impfungen am 27. Dezember

Die ersten Immunisierungen gegen das Coronavirus werden in Wien ab dem 27. Dezember in einem Pflegewohnhaus und auf der Covid-Station in der Klinik Favoriten verabreicht.

Wien wird am 27. Dezember damit beginnen, Risikogruppen gegen das Coronavirus zu impfen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich im Gespräch mit dem Ö1-Morgenjournal optimistisch, dass die Impfbereitschaft nach ersten Erfahrungsberichten steigen werde.

Impfstart in Wien am 27. Dezember

In einer ersten Tranche werden in Österreich kurz nach Weihnachten 10.000 Dosen der Impfung eintreffen, dann folgen noch einmal 270.000 und Ende März sollen insgesamt eine Million Impfungen zur Verfügung stehen. Mit diesen Chargen sollen vor allem die primären Hochrisikogruppen geimpft werden - also Bewohner von Alterheimen, Pflegebedürftige und Gesundheitspersonal.

In Wien dürfte diese "Phase eins" im ersten Quartal des Jahres 2021 abgeschlossen sein, so Hacker.