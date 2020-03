Wien: Reinigungskraft der UNO positiv auf Covid-19 getestet

Am Dienstag wurde bekannt, dass eine UNO-Mitarbeiter in Wien positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Zunächst wurde bei der Person Influenza diagnostiziert, nun wurde das Coronavirus festgestellt.

Eine Person, die bei den Vereinten Nationen in Wien gearbeitet hat, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab der Informationsdienst der UNO (UNIS) am Dienstagnachmittag bekannt. Bei dem Fall handelt es sich um eine Reinigungskraft, die am 2. März Krankheitssymptome aufwies. Zunächst diagnostizierten die Gesundheitsbehörden Influenza, doch nun wurde das Coronavirus festgestellt.