Wien Mitte The Mall verschenkt "Muttertags-Sackerl" zum Basteln und Anmalen für Kids

Ein gratis "Muttertags-Sackerl" wartet in Wien Mitte The Mall auf Mama und Kind

Ein gratis "Muttertags-Sackerl" wartet in Wien Mitte The Mall auf Mama und Kind ©ROBIN CONSULT Moni Fellner

Ein gratis "Muttertags-Sackerl" wartet in Wien Mitte The Mall auf Mama und Kind ©ROBIN CONSULT Moni Fellner

Ein Blumenstrauß, ein Armband, eine Muttertagskarte und vieles mehr ... Am Freitag und Samstag können sich Kinder in Wien Mitte The Mall kostenlose "Muttertags-Sackerln" holen, um Mama eine Freude zu machen.

Für Mama nur das Beste: Am Freitag und Samstag lässt WIEN MITTE The Mall alle Mütter hochleben und verteilt (solange der Vorrat reicht) an alle Kinder kostenlose „Muttertags-Sackerln“. Gefüllt sind die Säckchen mit einem Blumenstrauß zum Selbermachen und vielen weiteren kreativen Bastelideen.

Gratis "Muttertags-Sackerln" in Wien Mitte The Mall erhältlich

Am Freitag, dem 7., und Samstag, dem 8. Mai, jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr, werden in WIEN MITTE The Mall kostenlose „Muttertags-Sackerln“ an Kinder verteilt. Gefüllt sind die Säckchen mit kreativen Bastelmaterialien für Kids, die mit selbstgemachten Geschenken ihren Müttern am Muttertag (Sonntag, 9. Mai) eine kleine Freude bereiten möchten.

Alles zum Basteln für Mama: Nachhaltig und pädagogisch wertvoll

Zusammengestellt wurden die Säckchen von den „Schlaraffenland-Kids“ , die mit ihren nachhaltigen und pädagogisch wertvollen Materialien Kinder zum Selbermachen anregen.

So finden sich u.a. eine Muttertagskarte zum Bemalen, ein Herz als Blumentopfdekoration, ein Blumenstrauß zum Selbermachen und vieles mehr in den Säckchen. Die Verteilung erfolgt kontaktlos über eine Abholstation, solange der Vorrat reicht.

Sicherheitskonzept und Teststation zur Eröffnung

Seit heute Montag sind alle 60 Shops in WIEN MITTE geöffnet. Dank vieler Hygienemaßnahmen und einer kostenlosen Teststation für alle Kunden, die sich auch spontan über ihren COVID-Status informieren möchten, gilt das von der CC Real GmbH gemanagte Center als eine der am besten gegen Covid-19 abgesicherte Malls Österreichs. Bestätigt hat dies auch die internationale Zertifizierungs- und Beratungsstelle „SAFE Shopping Centers“ mit Sitz in Göteborg/Schweden. Mit 89 von 100 möglichen Punkten wurde WIEN MITTE The Mall mit dem COVID-19 COMPLIANT“-Gütesiegel ausgezeichnet.