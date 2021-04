Aktion zum Muttertag: Gratis Obst und Gemüse für Alleinerziehende

Am 6. Mai spendet das Obsthaus Haller frisches Obst und Gemüse an in Wien lebende und finanziell benachteiligte Alleinerziehende. Eine Anmeldung zur Aktion des Wiener Hilfswerks ist ab sofort möglich.

"Frisches Obst und Gemüse ist sehr oft ein Luxusgut, vor allem dann, wenn das Geld für die Versorgung der Familie nicht ausreicht. Corona hat finanzielle Not weiter verbreitet als jemals zuvor und meist sind es die Mütter, die vor unlösbaren Problemen stehen. Es braucht Initiativen wie diese, damit wir die Not zumindest ein wenig lindern können", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zur Muttertags-Aktion des Wiener Hilfswerks für Alleinerziehende.

Gratis Obst- und Gemüsekisten für Alleinerziehende: Jetzt anmelden

Das Obsthaus Haller spendet 100 Obst- und Gemüsekisten. Am 6. Mai ab Mittag werden gesunde Bio-Lebensmittel gratis an finanziell benachteiligte Familien verteilt. Schauspieler Rainhard Nowak holt zum Termin seine "Muttertag"-Filmstar-Kolleginnen Eva Billisich und Andrea Händler zur Hilfe.

In Wien lebende und finanziell benachteiligte Alleinerziehende können sich in den Hilfswerk Nachbarschaftszentren zu dieser Aktion unter der Telefonnummer +43 1 512 36 61 - 3003 anmelden.