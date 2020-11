Wien mit Fragenkatalog zu Massentests: Vieles noch unklar

In Bezug auf die bevorstehenden Corona-Massentests gibt es für den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig noch mehrere Unklarheiten in puncto Ablauf des Großprojekts und dessen Planung.

Wien sieht noch viele offene Fragen bei Corona-Massentests

Grundsätzlich sei es Wien auch wichtig zu unterstreichen, dass die geplanten Massentests "im Einklang" mit der bereits sehr offensiven Teststrategie im Bundesland stehen müssen was die Kapazitätserfordernisse betreffe, hieß es. Im Schnitt würden in der Bundeshauptstadt aktuell rund 7.000 Tests pro Tag durchgeführt werden. An der laufenden Teststrategie wolle man nichts ändern, abgesehen von Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten.