Wien-Landstraße: Mann soll Polizisten angegriffen haben

Ein 27-Jähriger soll im 3. Wiener Bezirk Landstraße Polizisten angegriffen haben. Dem zuvor gegangen war angeblich ein Streit zwischen dem Kroaten mit einem Österreicher.

Ein 27-jähriger kroatischer Staatsbürger und ein 18-jähriger Österreicher sollen in der Nacht auf den heutigen Freitag, 4. Juni am Schwarzenbergplatz (3. Bezirk) in die Haare geraten sein. Das geht aus einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.