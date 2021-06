Ein Streit in der Wiener Innenstadt eskalierte, die Polizei schritt ein.

Ein Streit in der Wiener Innenstadt eskalierte, die Polizei schritt ein. ©APA (Sujet)

22-Jähriger zog am Wiener Burgring Messer

In der Nacht auf Freitag gerieten ein 14- und ein 22-Jähriger am Wiener Burgring wegen einer Zigarette in Streit.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt wurden am 4. Juni gegen 0.30 Uhr wegen einer gefährlichen Drohung alarmiert. Ein 22-jähriger Mann aus der russischen Föderation soll am Burgring einen 14-Jährigen im Zuge eines Streites mit einem Butterflymesser bedroht haben.