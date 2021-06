Betrunkener Lenker versuchte in Wien vor Polizei zu flüchten

Am Donnerstag wurde ein Polizist auf einen Fahrzeug-Lenker aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit in der Fußgängerzone in der Wiener Innenstadt unterwegs war. Es kam zu einer Verfolgungsjagd.

Gegen 15.30 Uhr wurde ein Polizist in der Wiener Innenstadt auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit in der Fußgängerzone unterwegs war. Der 55-jährige Lenker entzog sich jedoch der Anhaltung des Polizisten und ergriff stattdessen die Flucht.

55-Jähriger mehrfach angezeigt und in Justizanstalt gebracht

Es wurden sofort weitere Einsatzkräfte und die WEGA alarmiert. Diese nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der Lenker soll mehrmals versucht haben, die Einsatzfahrzeuge der Wiener Polizei von der Fahrbahn zu drängen. Durch die riskanten Fahrmanöver wurden auch mehrere Fußgänger gefährdet.

In der Esterhazygasse in Wien-Mariahilf konnte das Auto mittels Straßensperre schließlich angehalten werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab 0.94 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde mehrfach angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.