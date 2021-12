Wien könnte nach Lockdown nur schrittweise öffnen

Wie es nach dem Lockdown in Wien ab 13. Dezember weitergeht, will Michael Ludwig kommenden Dienstag mit Experten beraten, wobei er sich zuversichtlich zu "schrittweisen Erleichterungen" zeigt.

Im Wiener Rathaus wird am Dienstag über die Corona-Situation und die weiteren Maßnahmen beraten. Im "Ö1-Mittagsjournal" zeigte sich Bürgermeister Michael Ludwig am Samstag "zuversichtlich, dass wir schrittweise zu Erleichterungen kommen". Das werde er aber erst nach den Gesprächen entscheiden.

Ludwig deutet nur schrittweise Öffnung nach Lockdown in Wien an

Im Nachrichtenmagazin "profil" zeigt er sich dagegen etwas zurückhaltender bezüglich Öffnungen. Ein Ende des Lockdowns am 13. Dezember will er nicht versprechen.

Kritik an Corona-Politik der Bundesregierung

Scharfe Kritik übte Ludwig am Krisenmanagement der Bundesregierung. Der zentrale Fehler sei die "chaotische Hü-hott-Politik, Masken rauf, Masken runter" gewesen. "Oft waren sich Bundeskanzler und Gesundheitsminister nicht einig, was der richtige Weg ist." Die Bundesregierung habe selbstherrlich Entscheidungen getroffen, so Ludwig im "profil weiter. Und: "Die türkise ÖVP war populistisch, ihr Hauptziel war, Wähler nicht wieder an die FPÖ zu verlieren."