Wien-Hernals: Mann ergriff Flucht - Frau angeblich mit Messer

Ein Ehemann hat am Freitag im 17. Wiener Bezirk Hernals die Flucht ergriffen. Seine Ehefrau soll ihn bedroht haben, dabei soll ein Messer im Spiel gewesen sein.

In einer Wohnung in Wien-Hernals soll eine 37-Jährige am Freitagabend ihren Ehemann mit vorgehaltenem Messer mit dem Umbringen bedroht haben. Der 42-Jährige flüchtete zu einem Nachbarn, dieser rief um 21.20 Uhr die Polizei zur Rosensteingasse. In den Einvernahmen beschuldigten sich die Eheleute gegenseitig der gefährlichen Drohung sowie, dass der jeweils andere in der Vergangenheit die gemeinsamen Kinder im Alter von drei und sechs Jahren körperlich attackiert haben soll.