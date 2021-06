Streit in Wien-Leopoldstadt endete mit Messerstich in die Brust

Die Wiener Polizei ist am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer alarmiert worden. Der Streit zweier Männer war eskaliert, ein 28-Jähriger erlitt einen Stich in die Brust.

Zu dem Streit kam es am Dienstag gegen 14:15 Uhr in der Ybbsstraße in der Leopoldstadt. Einer der beiden beteiligten Männer soll seinen Kontrahenten, einen 28-jährigen Slowaken, mit einem Messerstich im Brustbereich verletzt haben.