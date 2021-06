Wien-Floridsdorf: Schulkinder waren nicht mehr da - Suchaktion

Die Polizei hat am gestrigen Montag eine Suchaktion gestartet. Zwei Schulkinder waren abgängig. Die Mädchen wurden schließlich in der Fultonstraße in Wien-Floridsdorf entdeckt.

Um zwei Schulkinder ging es am vergangenen Montag, 28. Juni bei einer Suchaktion in Wien-Floridsdorf. Hintergrund: Die beiden unter zehn Jahre alten Mädchen waren abgängig. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Das Lehrpersonal hatte während eines Spielplatz-Ausflugs registriert, dass die beiden Schulkinder nicht mehr da waren. Man entdeckte die Mädchen allerdings mehrere Stunden später in der Fultonstraße, sie befanden sich auf einem Spielplatz.