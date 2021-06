Der Mann gab seine Nikotinsucht als Motiv an.

32-Jähriger wollte Tabakartikel in Wien-Hietzing stehlen

Ein 32-Jähriger wurde am Montag auf frischer Tat dabei ertappt, wie er Tabakartikel in Wien-Hietzing stehlen wollte. Er gab seine Nikotinsucht als Motiv an.

Gegen 4.20 Uhr wurden Beamte auf einen Mann in Wien-Hietzing aufmerksam, der mit einem Nothammer auf das Schaufenster eines Rauchwarengeschäfts einschlug.

LPD Wien

Nikotinsucht als Motiv angegeben

Anschließend nahm der 32-Jährige Tabakartikel aus dem Schauraum. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen fest. Bei einer ersten Befragung zeigte sich der 32-Jährige geständig. Als Motiv gab er seine Nikotinsucht an. Es wird geprüft, ob der Mann auch für einen ähnlichen Einbruch am 14. Juni 2021 in Tatortnähe verantwortlich ist.