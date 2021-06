22-Jähriger fiel in Wien-Penzing von fahrendem Auto: Schwer verletzt

In der Nacht auf Dienstag zog sich ein 22-Jähriger bei einem Unfall in Wien-Penzing schwere Verletzungen zu, als er von einem fahrenden Pkw herunterfiel.

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker traf sich am 29. Juni gegen 0.40 Uhr mit einem 22-jährigen Bekannten in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing. Der Freund saß dabei auf dem Kofferraum des geparkten Fahrzeugs. Als sich beide verabschiedeten, habe sich der Lenker in sein Fahrzeug gesetzt und sei losgefahren.