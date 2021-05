Wien entscheidet am Donnerstag über weitere Öffnungsschritte

Öffnungsschritte in Wien: Bürgermeister Ludwig kündigte einen "Mittelweg" in Sachen Öffnung an

Öffnungsschritte in Wien: Bürgermeister Ludwig kündigte einen "Mittelweg" in Sachen Öffnung an ©APA/ROLAND SCHLAGER

Ein "Mittelweg" in Sachen Öffnung soll kommen: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstag angekündigt, dass er sich am Donnerstag erneut mit Fachleuten beraten wird.

Danach werde man über das weitere Vorgehen in Sachen Öffnungsschritte entscheiden. Nähere Details zu diesen nannten er noch nicht. Ob Wien ab 19. Mai alle Bereiche gleichzeitig aufsperren wird, ist aber weiter höchst fraglich.

Ludwig: "Großes Fingerspitzengefühl erforderlich"

Es werde großes Fingerspitzengefühl erfordern, zu entscheiden, in welchem Abstand man welche Schritte setze, sagte Ludwig in einer Pressekonferenz. Am Donnerstag werde in einer Videokonferenz im Expertenkreis beraten. Man wolle dabei "weitere Perspektiven erschließen". Jede Prognose über 14 Tage hinaus sei schwierig, gab er zu bedenken. "Wir wollen diese Schritte überlegt setzen, intelligent und nachhaltig." Man wolle kein Risiko eingehen und den Öffnungsprozess nicht gefährden, betonte der Stadtchef.

Öffnungsschritte: Wunsch nach Öffnung, aber auch mit Verantwortung

Er verstehe den Wunsch der Bevölkerung und der Wirtschaft nach einer raschen Öffnung. Aber er wolle die Sicherheit der Menschen nicht gefährden. In der Ostregion hätten sich die Zahlen nach dem strengen Lockdown gut entwickelt, sie würden aber etwa in Vorarlberg wieder steigen. Man beobachte die Situation dort sehr genau. "Von daher wird das sicher ein Mittelweg sein, dass man den Wunsch nach Öffnung kombiniert auch mit der Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung."

Zurückhaltung bei der Gastro: Indoor-Öffnung erst Ende Mai?

In Wien steht etwa ein zurückhaltendes Vorgehen in Sachen Gastronomie im Raum. Lokale könnten indoor erst Ende Mai aufsperren, wird zumindest kolportiert.