Wien entscheidet am Dienstag über Lockdown

Wien wird am kommenden Dienstag über die nächsten Schritte in Sachen Corona-Maßnahmen entscheiden - auch darüber ob der Lockdown mit 2. Mai endet oder nicht. Das hat ein Sprecher des Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA auf Anfrage mitgeteilt.

Für den Dienstagvormittag sind Beratungen mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich angekündigt. Anschließend will WIens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bekanntgeben, wie in Wien nach dem 2. Mai vorgegangen wird.

Noch bis 2. Mai Lockdown in Wien - Ludwig berät über weiteres Vorgehen

Bis zu diesem Tag gilt in Wien - und auch in Niederösterreich - noch ein strenger Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Geschäften. Der Bürgermeister hat am Freitagnachmittag im Rathaus bereits betont, dass er prinzipiell für eine Öffnung sei, er dabei aber vorsichtig vorgehen wolle. Somit ist auch eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen nicht völlig vom Tisch.