Wien: Die Sommer-Highlights im August

Action, Pool-Stimmung und Entspannung: Genau das bietet der August in Wien. Tolle Angebot und Sommer-Highlights sorgen für den perfekten Urlaub vor der Haustür.

Im August gibt es auch in Wien wieder tolle Highlights. Auf der Donauinsel findet noch bis 4. August das Beachvolleyball major statt. Dort wurden rund 2.500 Tonnen Sand hingebracht und die Besucher können die Spiele live bei freiem Eintritt miterleben.

"Hetz in da Hitz" am Wiener Karlsplatz

Chilliger geht es heute bei "Hetz in da Hitz" am Wiener Karlsplatz zu. Dort gibt es zur Abkühlung nicht nur aufblasbare Wasserbecken sondern auch Liegestühle und eine Bar mit frischen Getränken.

Urlaubsfeeling gibt es auch auf dem Copa Beach an der Neuen Donau mit einer gratis Liegewiese und Gastro-Angeboten. Jeden Freitag im August zwischen 10 und 11 Uhr gibt es auch Gratis-Yoga im Wasser.

"Sommerspritzer" sorgen für Abkühlung in Wien

In ganz Wien wurden die "Sommerspritzer" verteilt um Passanten eine kleine Erfrischung zu bieten. Die Nebelduschen für Hydranten wurden von Wiener Wasser entwickelt und kommen in der ganzen Stadt zum Einsatz. Zusätzlich gibt es in ganz Wien Wasserspielplätze und Abkühlung.