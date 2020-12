Wien: Corona-Schnelltests nun auch beim Stadion möglich

Coronavirus-Schnelltests sind vor Weihnachten sehr gefragt: Nun gibt es auch beim Wiener Ernst Happel-Stadion die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Corona-Schnelltests beim Stadion in Wien: Termin nötig

Für die Schnelltests beim Stadion ist eine Terminvereinbarung nötig. Aber auch PCR-Tests werden dort durchgeführt, wobei etwa Reiserückkehrer als Zielgruppe gelten. Hier muss man auf Ergebnisse jedoch bis zu 48 Stunden warten. Dass die Schnelltests begehrt sind, hat sich am Wochenende beim ACV gezeigt. Bei den Testboxen im Garagenbereich kam es zu massiven Staus - was nicht nur am großen Andrang lag, sondern vor allem an dem Umstand, dass man inzwischen auch Anmeldungen für Familien bzw. Gruppen tätigen kann.