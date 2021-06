Wien: Corona-Impfung für neues Kindergarten-Personal verpflichtend

Nach dem Wiener Gesundheitsverbund und den Sozialeinrichtungen soll künftig auch in den Kindergärten der Stadt Wien bei Neuanstellung eine Corona-Impfpflicht gelten.

Verpflichtende Corona-Impfung soll Betreuung sichern

Die Elementarpädagoginnen und -pädagogen hätten gerade in Zeiten der Pandemie Enormes geleistet. Mit zusätzlichen Maßnahmen wolle man nun Sicherheit und Entlastung bieten, so Wiederkehr in einer der APA vorliegenden Stellungnahme. "Wir schaffen Betreuungssicherheit: Gerade die Kleinsten brauchen so viel wie möglich von ihrem Alltag zurück, Eltern sollen sich auf sichere Betreuung verlassen können und PädagogInnen werden geschützt."